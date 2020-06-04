Правительство России выделит более 8 млрд рублей на двукратное повышение пособия по уходу за первым ребенком, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

«Чтобы обеспечить уже с этого месяца двукратное повышение размера выплаты им государственных пособий по уходу за первым ребенком, выделяем из резервного фонда правительства более 8 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Как говорилось ранее, речь идет о повышении с 1 июня минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 до 6 752 рублей.

Также Мишустин напомнил, что правительством был принят комплекс мер, в том числе увеличен максимальный размер пособия по безработице.

«Всем, кто был уволен и признан безработным с 1 марта, пособия за апрель — июнь текущего года будут выплачены в максимальном размере. Также потерявшим работу родителям установлены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей. Чтобы обеспечить эти социальные выплаты безработным, правительство выделит регионам более 56 миллиардов рублей. По данным на конец мая, таких людей в нашей стране чуть более 1,9 миллиона человек», — отметил премьер-министр.