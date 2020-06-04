Она предоставляется на тарифы «Доставка» и «Курьер» при оплате картой платежной системы Mastercard.

Чтобы воспользоваться привилегией, необходимо добавить карту, как основной способ оплаты в приложении Яндекс.Такси и сделать заказ в рамках указанных услуг. Тарифы «Доставка» и «Курьер» - это сервисы быстрой и безопасной отправки документов, цветов и любых посылок. Максимальный размер скидки составляет 3000 рублей на одну поездку.

Акция действует до 25 июня 2020 года. Подробную информацию можно получить на сайте www.mastercard.ru.