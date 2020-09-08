В ломбардах стали устанавливать роботизированные аппараты, способные оценить и принять у заемщика золотое изделие, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказали в «Мосгорломбарде». Первый аппарат был установлен в одном из отделений компании-партнера — «Мосгорскупки» в конце мая. Устройство способно распознать вес и пробу изделия и, исходя из этих параметров, предложить потенциальному заемщику сумму оценки. После согласия клиента на проведение операции и идентификации по паспорту сумма зачисляется на его банковскую карту.

Как пояснил директор по маркетингу сети «Мосгорломбард» Дмитрий Меликсетян, основная задача проекта — быстрое открытие полноценного мобильного ломбарда и скупки золота в любом месте, где «есть органический трафик потенциальных клиентов».

По словам гендиректора компании «Т-Мобайл» (производителя устройств) Дмитрия Плущевского, один терминал в год может скупать около 4 кг золотого лома, продавать 3 кг новых изделий (слитки или монеты), а также формировать портфель ломбардных займов на 400 тыс. рублей. Устройства не смогут работать с полыми изделиями, со вставками из камней, с изделиями из полудрагоценных материалов, поскольку будет считать, что это не золото. Стоимость робота составляет около 30 тыс. долларов.

Как считает Плущевский, в новой редакции закона «О ломбардах» должна появиться возможность «выдачи залогового билета в электронной форме и упрощена процедура идентификации, при которой не нужно будет присутствие сотрудника ломбарда».

По мнению участников рынка, ломбард сможет сэкономить до 1,2 млн рублей в год на аренде и оплате работы сотрудников. Однако рассчитывать на полноправное внедрение такой технологии ранее 2030-х годов не стоит.