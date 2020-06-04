Мероприятие было посвящено отчету о работе Ассоциации в 2019 году, а также обсуждению актуальных вопросов банковской деятельности в условиях пандемии.

Председатель Совета Ассоциации банков России, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что банковская система неплохо подготовилась к текущим вызовам - кредитные организации демонстрируют эффективную работу, оказывают поддержку бизнесу, в том числе в рамках госпрограмм.

На заседании также был утверждены отчет Ассоциации банков России за 2019 год, результаты исполнения бюджета за 2019 год и заключение аудиторской компании. Были одобрены изменения в составе Совета и приняты решения по ряду других организационных вопросов.

КБ «Кубань Кредит» является членом Ассоциации с 2001 года. Кроме того, председатель Наблюдательного совета Банка Виктор Бударин входит в Совет и Президиум Ассоциации.