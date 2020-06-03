Заемные средства предоставляются в рамках государственной программы льготного кредитования согласно постановлению правительства РФ №696 от 16 мая 2020 года. Она была инициирована президентом, как одна из мер поддержки отечественного предпринимательства. За реализацию программы отвечает Министерство экономического развития РФ.

На льготные кредиты могут рассчитывать предприятия, работающие в отраслях, которые признаны пострадавшими от коронавирусной пандемии, а также в отраслях, требующих поддержки для возобновления деятельности. Займы можно направить, прежде всего, на поддержку занятости и на другие нужды. В случае сохранения занятости на уровне 90% и выше, кредит по истечении срока можно будет списать вместе с процентами. Если же занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то списывается половина кредита и процентов по нему.

Помимо компаний из перечня пострадавших отраслей заемщиками по новой программе могут также стать компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

Заключение кредитных договоров будет осуществляться в период с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Срок окончания договора – не позднее 30 июня 2021 года.

«Практически с момента объявления президентом России этой программы мы отмечаем высокий спрос на нее корпоративных клиентов Банка, – подчеркнул заместитель председателя правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич. – Сегодня региональному бизнесу важна поддержка, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы предприятия, которые из-за пандемии ограничили деятельность, как можно быстрее вернулись к полноценной работе. Это положительным образом скажется на развитии экономики юга страны».