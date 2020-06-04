Центробанк России на фоне пандемии коронавируса может снизить ключевую ставку до 4,5% с нынешних 5,5% годовых, допускает глава ВТБ Андрей Костин.

«Я думаю, что ЦБ анонсировал, намекнул, что он готов снижаться до 4,5%. На большее снижение он вряд ли пойдет и вряд ли будет рассматривать переход к отрицательной реальной ключевой ставке», — сказал Костин в эфире «Коммерсант FM».

«Действительно, мы очень рады и ждали от Центрального банка такой политики. Я думаю, что это не просто смена настроения, а смена реалий нашей экономики сегодня. Благоприятная макроэкономическая ситуация позволила ЦБ не прибегать к обычному, стандартному методу повышения ставки для того, чтобы защитить рубль и удержать инвестиции, а пойти на существенное снижение ставки для того, чтобы стимулировать дальнейший рост экономики», — добавил глава ВТБ.