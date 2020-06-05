ВВП России по итогам 2020 года может снизиться на 4,5%, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

«Нынешний кризис показывает, что мы действительно очень чувствительны. Российская экономика в этом году упадет (по официальному прогнозу Минэка) на 5%. Я думаю, что даже меньше — 4,5%», — заявил он в ходе экспертной сессии «Россия и Беларусь: будущее после пандемии».

«По сути каждый процент падения российского ВВП — это процент падения и ВВП Белоруссии, поэтому здесь нам нужно укреплять наши кооперационные связи, которые были бы более стабильны, чем колебания, связанные как с внешними шоками, так и с карантинными ограничениями», — отметил Клепач.

По его мнению, в этих условиях для благосостояния экономики особую важность приобретает выработка новой модели партнерства и сотрудничества.

Согласно официальному базовому прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2020 году на фоне ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса снизится на 5%, рост в 2021 году составит 2,8%. По оценкам министерства, ВВП РФ в годовом выражении уменьшится во II квартале на 9,5%, в III — на 6,3%, в IV — на 5,2%. В I квартале, по предварительным данным Росстата, экономика РФ выросла на 1,6% в годовом выражении.