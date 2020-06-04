Кибермошенничество продолжает оставаться для банковской сферы одной из самых болезненных тем. Использование канала ДБО для кражи денежных средств излюбленное направление для киберпреступников. Банки и вендоры предпринимают все усилия, чтобы противодействовать мошенничеству, в том числе внедряя и совершенствуя антифрод системы.

О современных средствах защиты приложений ДБО от киберпреступников говорит в своем выступлении директор департамента систем безопасности компании BSS Виктор Гулевич. Чтобы показать, как легко можно использовать несовершенство антифрода в мошеннических целях, спикер предложил участникам сессии небольшой импровизированный Capture the flag (CTF) – игру на перехват учетной записи.

Эксперт объяснил, как работают программы сессионного антифрода, анализирующие паттерны действий пользователя. Они отслеживают все действия владельца и запоминают их характеристики и особенности. Если мошенник попытается воспользоваться его банковским аккаунтом, чтобы завладеть денежными средствами, антифрод это определит и транзакцию заблокирует.

Виктор Гулевич подчеркнул, что злоумышленники с легкостью могут обмануть приложение, если используется только один фактор идентификации — и для наглядности предложил аудитории «взломать» собственный банковский аккаунт.

Обмануть сессионный антифрод получилось с помощью фотографии. Это сделал один из участников мероприятия. Для подтверждения транзакции всего лишь необходимо было со второго телефона показать фотографию владельца аккаунта и транзакция была одобрена. Это наглядно демонстрирует, как легко обойти один включенный фактор.

«Но на самом деле поведенческих факторов очень много. Где вы находитесь, как вы держите телефон, какой рукой и как перемещаетесь по приложению. Все паттерны владельца, как и характерные паттерны мошенников записаны и это позволяет противостоять преступлениям, - отметил Виктор Гулевич. – Учитывая это, мы предоставляем комплексные услуги по информационной безопасности, в том числе и систему эшелонированной защиты от мошенничества, как внешнего, так и внутреннего».

Комплекс базируется на собственной антифрод-платформе «FRAUD-Анализ» куда дополнительно могут быть внедрены технические и биометрические способы идентификации плательщика и его устройства. Это позволяет не только с большой вероятностью защититься от мошенников, но и обеспечить легкую аутентификацию пользователя в приложении ДБО, даже без ввода пароля, отпечатка пальца, или Face ID (так называемая frictionless authentication), что сильно повышает частоту использования приложения ДБО банка для получения дополнительных услуг.

Как все происходило - смотрите видео выступления Виктора Гулевича:

