Около 80% компаний не соблюдают базовых правил парольной защиты, говорится в исследовании компании «Ростелеком-Солар». Реальному киберпреступнику это позволило бы скрытно развивать атаку, способную привести к краже финансовых средств или конфиденциальной информации.

Самой распространенной ошибкой, выявленной при тестировании на проникновение, оказались пароли, установленные по умолчанию, слабые и легко подбираемые, а также отсутствие блокировок учетных записей, что позволяет проводить атаки на подбор паролей. Основной недостаток — использование сотрудниками одинаковых паролей учетных записей с различными правами, что сводит на нет принятые меры безопасности.

Еще одна распространенная ошибка — хранение учетных данных на общедоступных ресурсах в корпоративной сети или на самих ПК. Так, даже случайное попадание вредоносного ПО на машину одного сотрудника становится критической угрозой безопасности всей организации.

В части организаций выявлены недостатки в парольных политиках для корпоративных учетных записей. Ряд недостатков связан с частотой смены паролей, что обычно провоцирует сотрудников использовать слишком простые сочетания символов и записывать их на ненадежных носителях.