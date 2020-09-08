Прогнозы о том, что экономический кризис из-за коронавируса может оказаться хуже Великой депрессии в США, не оправдались, заявил в интервью радиостанции Business FM председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Об этом пишет РБК .

«Видно сегодня уже, что первые прогнозы, самые пессимистические, что вот этот кризис, Великая депрессия, хуже, чем в 1920-е годы в Америке, не оправдались», — сказал Костин.

По его словам, он никогда не считал, что «это будет столь серьезная вещь», добавив, что кризисы вызывают проблемы не в самой экономике, а связаны лишь с ограничениями, которые применяют государства. «Правительство, в общем-то, правильно поступает, идя поэтапно, постепенно», — отметил Костин.

По его мнению, Россия уже в июне серьезно откроет экономику и снимет ограничения по передвижению людей. «Конечно, отскок, мне кажется, будет достаточно быстрый. Другое дело, что это наложилось на кризис нефтяной отрасли, там тоже сейчас процессы очень важные», — заключил глава банка.