За пять месяцев 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 1,757 трлн рублей, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы России.

Годом ранее объем перечислений был равен 2,278 трлн рублей.

Также за май сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 257,53 трлн рублей.