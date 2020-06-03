Вызванный пандемией кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8-10% от рабочей силы в случае реализации не оптимистического сценария, пишет РБК . Это следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Традиционно работодатели в России пытаются сохранить занятость ценой сокращения зарплат или пересмотра инвестпрограмм для высвобождения ресурсов на зарплаты, отмечают экономисты. При затяжной пандемии механизмы адаптации исчерпаются, и «наступающий кризис может быть первым, когда начнется по-настоящему масштабное высвобождение работников», прогнозирует ЦМАКП.

По статистике Росстата, доля безработных от рабочей силы выросла с 4,7% в марте до 5,8% в апреле 2020 года, это максимум с 2016 года. Такой уровень соответствует 4,3 млн безработных россиян. По данным Минтруда, официальная численность зарегистрированных в центрах занятости безработных достигла 2,1 млн человек.

Последствия для занятости зависят от глубины кризиса. Так, при оптимистичном сценарии карантин завершится в июне. Уровень безработицы на пике составит 5,3-5,6%. Реальные зарплаты начнут расти на 0,5-0,7% в 2021 году и выйдут на устойчивый прирост в 2,3-2,7% в 2023 году. Базовый сценарий предполагает повторный карантин осенью-зимой — безработица вырастет до 8-8,3% в 2021 году и 7-7,3% в 2022-2023 годах. Реальные зарплаты сократятся на 4,5-4,8% в 2020 году и выйдут на темпы роста в 2,2-2,5% только в 2023 году. По пессимистическому сценарию пандемия затянется до I квартала 2022 года — безработица в России вырастет до «катастрофических» 10,5-10,7%, причем острота проблемы сохранится даже в 2023 году с уровнем в 9-9,5%. Реальные зарплаты упадут на 9-9,3% в 2020 году и на 1,7-2% в 2021 году, рост на 2-2,5% ожидается в 2023 году.

По словам экспертов, основной проблемой будет снижение доходов населения. За исключением пессимистичного сценария, прогноз ЦМАКП по безработице не выглядит катастрофичным, считают они. Другое дело — насколько может затянуться повышенный уровень безработицы. Также ситуацию усугубляют долгосрочные тренды: модернизация и превышение числа ликвидированных рабочих мест над вновь созданными, внешняя конкуренция. В этот кризис безработица будет ощущаться острее, потому что доля занятых в малом и среднем бизнесе выросла, а в госсекторе, который всегда был «островком стабильности», наоборот, сократилась, указали эксперты.