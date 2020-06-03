В Новолеушковскую школу-интернат с профессиональным обучением для детей с отставанием в развитии (Павловский район Краснодарского края) был передан спортивный инвентарь для подвижных игр. Ребята получили волейбольные и футбольные мячи, волейбольную сетку, гимнастические ленты и др. Также Банком была перечислена финансовая помощь Краснодарскому региональному отделению Российского детского фонда, в том числе для приобретения сладких подарков детям, находящимся на плановом и экстренном лечении в больницах краевой столицы.

«Кубань Кредит» поздравил 148 детей сотрудников – отличников учебы и ребят, добившихся высоких результатов в творчестве и спорте. По доброй традиции дети получат подарки от председателя Правления Банка.

Кроме того, по случаю праздника кредитной организацией будут приобретены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха в Новолеушковскую и 38-ю Ростовскую школы-интернаты.

Всего на благотворительность к 1 июня КБ «Кубань Кредит» выделил более 200 000 рублей. Банк желает детворе здоровья, хорошего летнего отдыха, дружбы и финансового благополучия всем семьям!