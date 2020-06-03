Застройщиков обяжут подключать жилые дома к Интернету, пишут «Известия» . Рабочая группа «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика» одобрила проект постановления правительства, предполагающий, что до введения новостроек в эксплуатацию будет прокладываться не только телефония и ТВ, но и сети доступа в Интернет. В организации отметили, что в проект могут быть внесены лишь незначительные технические доработки по замечаниям участников группы. Документ будет направлен в Минкомсвязь для согласования, а после утверждения ведомствами — внесен в правительство.

Документ регламентирует обязательства застройщика уже на этапе проектирования жилого здания обеспечить инфраструктуру связи для подключения дома к сети передачи данных, пояснил заместитель генерального директора, директор направления «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. Исполнение постановления обеспечит жильцов многоквартирных домов качественными современными услугами связи непосредственно с момента их заселения в квартиры.

Застройщику достаточно заключить договор с любым оператором связи, можно и с одним, если он предоставит сразу три услуги (телефон, ТВ и Интернет), пояснил источник, близкий к АНО «Цифровая экономика».

Операторы связи отмечают, что сегодня на этапе строительства они могут провести свои сети в дом только с согласия девелопера, этот вопрос давно требует законодательного решения. Чтобы новостройка была обеспечена надежным Интернетом, операторы должны иметь беспрепятственный и недискриминационный доступ к инфраструктуре многоквартирных домов, а также к сетевой инфраструктуре энергетиков, прокомментировали операторы. Застройщикам следует изначально предусматривать техническую возможность прокладки линий связи и установки распределительного оборудования операторов связи в домах.

По словам экспертов, сейчас операторы связи вынуждены подстраиваться под технические условия, которые устанавливают девелоперы при проектировании: это доступность мест размещения сетей связи на чердаке, а также размеры электрощитков. Предложенное решение может усилить монополизацию: застройщики будут выставлять невыполнимые технические требования операторам, с которыми не заключен агентский договор.