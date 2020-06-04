Банк России предлагает разрешить в 2020 году проводить заочно собрания акционеров, сообщила и. о. директора департамента корпоративных отношений ЦБ Надежда Портнягина на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Соответствующее предложение она озвучила при обсуждении законопроекта, внесенного депутатом Михаилом Емельяновым и предоставляющего право акционерам, которые в 2020 году уже выдвинули кандидатов в органы управления АО, заменить их новыми. Сделать это они должны не позднее чем за 45 дней до дня проведения годового собрания акционеров (ГОСА), если уставом общества или его советом директоров не установлен более поздний срок. Акционеры, которые не выдвигали кандидатов, будут вправе их представить в этот же срок.

«Мы считаем, что сама идея законопроекта актуальна и ее надо поддержать, действительно требуют корректировок те выдвижения, которые были сделаны в январе, в редких случаях в феврале. Но нам кажется, что законопроект требует доработки с точки зрения тех процедур, через которые предлагается эти корректировки выдвижения сделать», – сообщила в ходе онлайн-заседания комитета Портнягина. «Мы хотели бы предложить еще дополнить этот законопроект тремя вещами, тоже направленными на решение проблем, возникших с самоизоляцией в связи с коронавирусом», — сказала она.

Во-первых, разрешить голосовать в 2020 году электронными бюллетенями на сайте или бюллетенями через электронную почту без внесения изменений в устав, просто по решению совета директоров. Во-вторых, проводить заседания совета директоров заочно даже если во внутренних документах прописано, что очно. В-третьих, разрешить публиковать материалы к общему собранию на сайте в интернете и при этом не давать возможность приходить лично акционерам по месту нахождения общества, пояснила Портягина.

Она пояснила, что в ЦБ в апреле — начале мая приходило достаточно много запросов от эмитентов и акционеров с просьбой сделать в 2020 году возможность проведения заочного голосования.

