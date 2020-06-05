Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по трем рублевым вкладам .

«Максимальный доход Плюс» открывается под 5—5,65% годовых (ранее — под 5,2—5,7%). Срок депозита составляет 91, 181, 360 дней (ранее открыть депозит можно было также на 730 дней).

Доходность «Универсального» (на 181 и 360 дней) составит 4,5—4,75% годовых (вместо 4,75—5%).

Минимальная сумма депозитов при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный!» (от 10 тыс. рублей на 181 и 360 дней) оформляется под 5,25—5,65% годовых (прежде — под 5,4—5,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно вклады «Универсальный» и «Пенсионный!».