Банк России зарегистрировал первую краудфандинговую платформу — «НРК-Р.О.С.Т.», следует из реестра операторов инвестиционных платформ, который ведет ЦБ.

Краудфандинг — один из способов привлечения денежных средств. Ключевым элементом является наличие онлайн-платформы, через которую инвесторы вкладывают, а проекты получают средства. Чаще всего этот метод привлечения финансирования используют стартапы, а также представители малого и среднего бизнеса.

Согласно данным на сайте ЦБ, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» было включено в реестр 2 июня. Компания, по информации на ее сайте, предоставляет комплексные продукты и услуги по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, сопровождению и реализации корпоративных действий акционерных обществ, взаимодействию с акционерами, а также услуги в сфере ЖКХ, связанные с управлением многоквартирными домами.

В июле 2019 года в РФ был принят закон о краудфандинговых платформах, оказывающих услуги по привлечению инвестиций. Согласно ему, с 1 января 2020 года такие платформы должны регистрироваться в специальном реестре операторов, который ведет ЦБ. При этом для краудфандинговых площадок, которые начали работать до принятия закона, предусмотрен переходный период: до 1 июля 2020 года они должны привести свою деятельность в соответствие с установленными требованиями.

Согласно закону, операторы инвестиционных платформ, включенные в реестр ЦБ, должны иметь размер собственных средств (капитала) не менее 5 млн рублей. Операторы подпадают под действие закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Они также должны будут передавать информацию в БКИ.