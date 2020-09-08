Спрос на нефть в 2020 году, как ожидается, снизится на 9%. Об этом говорится в опубликованных во вторник аналитических главах доклада Всемирного банка (ВБ) «Перспективы мировой экономики». Сам документ будет выпущен 8 июня.

«Падение цен на нефть с конца января в основном отражало снижение спроса из-за пандемии и введенных для ее сдерживания ограничений. Помимо рецессии, данные ограничения серьезно отразились на поездках и транспорте, на которые приходится две трети спроса, — отмечается в тексте. — Как ожидается, в 2020 году спрос на нефть снизится на беспрецедентные 9%».

Низкие цены на сырье, прогнозируют эксперты банка, усугубят финансовое положение стран-производителей, в лучшем случае лишь окажут ограниченную поддержку на ранних этапах восстановления.

Эксперты также прогнозируют, что в предстоящие пять лет в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах рецессия и финансовый кризис могут привести к сокращению потенциального объема производства на 8%. В то же время для развивающихся стран, являющихся производителями нефти, этот показатель из-за падения цен на сырье, возможно, составит и 11%.



В целом рецессия лишь усугубит многолетнее сокращение экономического роста и производительности, которые являются главными факторами повышения стандартов жизни и снижения уровня бедности, говорится в тексте. «Бедные и уязвимые слои населения в большей степени пострадали из-за пандемии. <...> Принятые для обеспечения безопасности общественного здравоохранения меры подорвали и без того хрупкую мировую экономику, вызвав глубокие рецессии как в развитых странах, так и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах», — отметили в ВБ.