«ВЭБ.РФ» расширяет пул банков-партнеров по антикризисной программе поддержки занятости. Об этом, согласно информации на сайте ВЭБа, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

По его словам, ВЭБ в ближайшее время планирует предоставить поручительства 13 региональным банкам в рамках новой госпрограммы поддержки занятости населения. Всего от региональных партнеров поступило заявок на 8 млрд рублей. «К программе подключаются новые региональные игроки, что повышает доступность мер поддержки предпринимателей», — отметил Шувалов.

В настоящее время ВЭБ рассматривает возможность предоставления поручительств в пользу коммерческих банков из Пензенской, Челябинской, Самарской, Вологодской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского, Красноярского, Алтайского краев, Татарстана и Удмуртии.

В рамках новой государственной программы по поддержке занятости населения ВЭБ уже предоставил поручительства в пользу коммерческих банков на общую сумму 174,2 млрд рублей.



«Средства «ВЭБ.РФ» пойдут в обеспечение предпринимателей для возврата кредитов по ставке 2%, полученных на выплату зарплаты. Поручительство ВЭБа покрывает 85% от суммы кредита с учетом капитализированных процентов. Всего «ВЭБ.РФ» планирует выдать поручительств на общую сумму до 220 млрд рублей», — указано в сообщении.