Полицейские в Москве задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на москвичку, которая возвращалась домой из банка с 1,2 млн рублей после закрытия вклада, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию с заявлением обратилась пенсионерка, которая сообщила, что закрыла счет в отделении банка, получила около 15 тыс. долларов наличными и направилась домой. В подъезде на нее напал неизвестный мужчина с медицинской маской на лице. Вооруженный ножом незнакомец выхватил сумку, в которой находилось свыше 1,2 млн рублей (по курсу валют на тот день, плюс наличные деньги в кошельке. – Прим. ред.), банковские карты, документы и личные вещи.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к нападению может быть причастен работник кредитной организации. По версии следствия, именно он сообщил своим знакомым, что клиентка банка сняла крупную сумму. Один из злоумышленников проследил за женщиной, отобрал у нее деньги и вместе с сообщником скрылся на такси», — сказала Волк.

Двое подозреваемых были задержаны на 1-й Бородинской улице. При них обнаружены похищенные деньги, которые в настоящее время возвращены законной владелице. Еще один соучастник задержан в тот же день по месту проживания на 9-й Парковой улице, добавила Волк. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», фигуранты заключены под стражу.