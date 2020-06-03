Курс доллара может вырасти до 90 рублей, в случае если в мире начнется вторая волна распространения коронавируса и властям вновь придется вводить ограничения. Такой прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования приводит РБК .

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. Экономисты считают, что с IV квартала 2020 года и до 2022 года нацвалюта будет колебаться в коридоре 87—91 рубль за доллар и только в 2023 году укрепится до 83—87 рублей за доллар. В оптимистичном сценарии курс доллара в IV квартале превышает отметку 85 рублей, в пессимистичном — отметку 100 рублей.

«В базовом сценарии осенью-зимой заложена вторая волна карантинных ограничений [в мире], поэтому будут очень низкие цены на нефть», — объяснил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. К ослаблению рубля также приведет сезонный спрос на валюту. «Всегда во втором полугодии идет закупка валюты импортерами и населением под новогодние праздники», — уточнил он.

Согласно предпосылкам прогноза ЦМАКП, в России действующие карантинные меры продлятся до конца июня, а в IV квартале ожидается еще одна вспышка заболеваемости продолжительностью около двух месяцев с предполагаемыми потерями валового регионального продукта крупных городов до 20%.

В начале года стабильность курса частично поддерживалась приходом валюты по старым нефтяным сделкам, заключенным по ценам «до феерического обвала», а также продажей валюты государством, сказал РБК Белоусов. Во второй половине года этих факторов, видимо, не будет. При этом Центральный банк в этом году продолжит проводить умеренно мягкую денежно-кредитную политику, чтобы не «идти против рынка», считает экономист.

ЦМАКП прогнозирует, что с конца 2020 года до конца 2021 года цены на нефть будут колебаться на уровне 35—37 долларов, спрос на нее будет расти медленно, а ограничения по объемам экспорта сохранятся до конца 2021 года.

Чтобы курс нацвалюты снизился до 80—90 рублей за доллар, российская экономика должна просто вернуться к жизни, и тогда импорт, в том числе услуг, должен восстановиться: это увеличит спрос на валюту, и при текущих ценах на нефть рубль будет дешевле, рассуждает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Вторая вспышка заболеваемости коронавирусом может и не повлиять на динамику курса — все будет зависеть от масштабов и мер, которые принимаются для борьбы с ней, добавляет он: «Например, сейчас заражения не прекратились, а экономика восстанавливается и рубль укрепляется. Если же ситуация с заболеваниями во время второй волны коронавируса будет тяжелая, значительно хуже, чем сейчас, тогда 90 рублей за доллар — это не предел».

Чтобы курс доллара устойчиво ушел на уровень 90 рублей за доллар, потребуется коррекция бюджетного правила, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин: «Потому что при наличии бюджетного правила даже очень низкие цены на нефть нормально переживаются рублем».

Согласно бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения в 42,4 доллара направляются в Фонд национального благосостояния. Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные доходы бюджета компенсируются продажей иностранной валюты из ФНБ на открытом рынке. Цена отсечения индексируется ежегодно на 2%. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина в начале мая говорила на пресс-конференции, что вопрос изменения цены отсечения сейчас неактуален. Кроме того, в этот кризис ЦБ при нефти дешевле 25 долларов начал дополнительно продавать валюту из ФНБ, поступившую в рамках сделки по покупке правительством Сбербанка .

Брагин считает «очень спорным» сценарий с сильным снижением цен на нефть: «В первую волну мы входили с очень большими объемами добычи, в последнее же время добыча глобально снизилась. Есть уже готовая инфраструктура нового соглашения ОПЕК+, есть, конечно, вопросы к исполнению соглашения, но оно хотя бы уже есть — странам не нужно заново договариваться. Серьезно снизилась добыча в США. Условия, в которых будет стартовать новая волна распространения вируса, будут другими, такого обвального падения нефти ждать уже не стоит», — рассчитывает Брагин.



Он также обращает внимание на то, что Россия выглядит более выигрышно на фоне остальных развивающихся стран с точки зрения кредитных метрик и в случае второй волны распродажа на рынках может быть более избирательной, не такой панической, как в марте. «Я в пессимистичный сценарий пока закладываю доллар около 80 рублей», — добавляет эксперт.