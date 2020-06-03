В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников, пишут «Известия» . Это показало исследование hh.ru. Так, на вопрос о том, планируется ли изменение численности сотрудников в ближайшие полгода, 36% представителей компаний сообщили о планах по сокращению штата (14% сказали, что он «точно уменьшится», и 22% — «скорее уменьшится»). Респонденты оценивали оптимизацию в среднем в 16%. Рассчитывают сохранить численность штата 18% фирм, 35% — увеличить, остальные еще не определились. Оптимизация штата уже прошла в 45% компаний. В среднем она коснулась пятой части сотрудников. В 40% фирм численность персонала пока не менялась, а в 14% — даже увеличилась.

Что касается фонда оплаты труда (ФОТ), с началом нынешнего кризиса он сократился в 56% опрошенных компаний: в среднем произошло уменьшение на 28%. В каждой десятой фирме ФОТ увеличился, в каждой третьей — не изменился. О планах по уменьшению фонда оплаты труда в ближайшие полгода заявили 28% опрошенных работодателей (речь идет в среднем о сокращении на 18%), по увеличению — 23% (в среднем на 22%).

По данным оперативного мониторинга ситуации на рынке труда, компании планируют высвобождение около 280 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минтруда. Сокращение зарплаты, как правило, связано со снижением премиальных выплат, если их точная сумма не была прописана в качестве обязательной в трудовом или коллективном договоре, сказали в министерстве. Также объем материального вознаграждения может быть снижен при переводе на неполную занятость. Одномоментное изменение размера заработной платы сотруднику в одностороннем порядке невозможно, заключили в Минтруде.

По словам экспертов, самое нестабильное положение — у работников сферы услуг и всех офисных сотрудников. Впрочем, многие работодатели идут на так называемые мертвые затраты и готовы содержать излишнюю в данный момент численность работников. Издержки на новый наем, обучение, адаптацию сотрудников сегодня весьма велики, и выгоднее сохранить текущий штат до лучших времен. Однако контингент, который легко заменить, сократят, считают эксперты. «Щадящий» вариант экономии на персонале — перевод значительной части сотрудников на сокращенный шестичасовой рабочий день с пропорциональным снижением зарплаты, рассказали эксперты. Экономия требуется из-за просадки спроса и недополученной за время простоя ТЦ прибыли.