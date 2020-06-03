Трансстройбанк понизил ставки по некоторым вкладам в рублях.

Доходность «Стратегического» (от 100 тыс. рублей на 1 095 дней) составит 6,2% годовых (вместо 6,5%).

«Доходный» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 271, 365, 400, 540 дней) оформляется под 4,45—6,1% годовых (ранее — под 4,65—6,4%).

Пополнение по вкладам не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

Депозиты «Ежемесячный» и «Ежемесячный Онлайн» (от 10 тыс. рублей на 181, 271, 365, 400, 540 дней) открываются под 4,35—5,9% годовых (прежде — под 4,55—6,1%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.