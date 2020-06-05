Арбитражный суд Татарстана продлил на шесть месяцев срок реализации имущества бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, говорится в определении суда. Ранее Мусин подал жалобу на действия финансового управляющего, выразившиеся в непринятии мер по прекращению арестов и обеспечительных мер в отношении его и супруги Лидии имущества. Жалобу банкира на действия финансового управляющего его имуществом Елены Рогожкиной суд рассмотрит 10 июля.

Суд в марте приостановил производство по заявлению Татфондбанка о включении долга перед ним в размере 141,3 млрд рублей в реестр требований кредиторов Мусина. Производство по делу приостановлено до принятия судебного акта по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности Мусина и других экс-руководителей банка и взыскании с них 141,3 млрд рублей.

В феврале суд по заявлению АСВ арестовал имущество Мусина и еще десяти лиц, контролировавших банк, на сумму 96,7 млрд рублей. Также суд запретил Росреестру производить регистрацию перехода права собственности на несколько помещений и земельных участков, принадлежащих ответчикам. Заявление о принятии обеспечительных мер было удовлетворено частично — суд отказал в требовании агентства об аресте имущества менеджеров на сумму 44,6 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные. Выявлены случаи приобретения неликвидных ценных бумаг, передачи ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключения договоров доверительного управления в интересах связанной с Татфондбанком компании, снятия надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.

В результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось, как считает заявитель, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.