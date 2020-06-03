Арбитражный суд Москвы 27 мая оставил в силе решение и постановление в отношении Райффайзенбанка о наложении штрафа в размере 100 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу дебетовой карты. Об этом сообщается в среду, 3 июня, на сайте Федеральной антимонопольной службы России.

В ноябре 2019 года комиссия ФАС признала рекламу карты «#всёсразу» Райффайзенбанка нарушающей закон «О рекламе» и предписала банку как рекламодателю устранить нарушения. По факту правонарушений служба назначила банку административный штраф в 100 тыс. рублей.

В результате анализа рекламного ролика по карте комиссия ФАС пришла к выводу, что мелкий шрифт и краткое время показа не позволяют потребителям прочитать тексты уведомлений. То есть фактически информация об условиях предоставления финансовой услуги в рекламе отсутствует.

Рекламное сообщение также давало основание полагать, что банк предлагает оформить карту «#всёсразу», по которой предоставляются и кешбэк в размере до 5%, и бесплатное обслуживание. Однако, как выяснило ведомство, среди карт банка «#всёсразу» отсутствует карта, по которой одновременно предоставляются обе услуги. А значит, в рекламе сообщаются недостоверные сведения, пришли к выводу антимонопольщики.



«Решение суда в очередной раз подтверждает позицию ведомства: как бы сильно кредитным организациям ни хотелось сделать свои услуги привлекательными в глазах потенциальных клиентов, реклама таких услуг должна соответствовать действительности и рекламному законодательству», — комментирует начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.