Верховный суд отказал в рассмотрении кассационного представления Генеральной прокуратуры по делу бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного на 12,5 года колонии за взяточничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«В передаче дела для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции суда отказано», — сказали в суде.

Кассационное представление по делу было подано в Верховный суд заместителем генерального прокурора Виктором Гринем.



Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. При этом суд первой инстанции оправдал Захарченко по одному из двух вмененных ему эпизодов взяточничества — о получении 800 тыс. долларов. В октябре прошлого года Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.