В кризис клиенты российских банков стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений, пишет РБК . На 1 мая на них пришлось 29% от общего объема хранящихся в банках средств населения, или 9 трлн рублей, подсчитали в рейтинговом агентстве НКР. На начало года показатель составлял 8 трлн рублей, или 26%, и считался рекордным.

В кризис клиенты российских банков стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений, пишет РБК . На 1 мая на них пришлось 29% от общего объема хранящихся в банках средств населения, или 9 трлн рублей, подсчитали в рейтинговом агентстве НКР. На начало года показатель составлял 8 трлн рублей, или 26%, и считался рекордным.

Больше половины этого притока произошло в нетрудовом апреле. В этом месяце рублевые остатки на карточных счетах выросли на 0,6 млрд рублей, оценил аналитик Банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, апрельский прирост — «рекорд за всю историю, если исключить сезонный рост в декабре». Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады . В марте на фоне начавшихся кризисных явлений были сильны ожидания роста ставок по аналогии с 2014 годом. Но апрельский рост остатков на счетах сопровождался сокращением сбережений на депозитах, обращает внимание Волков.

Клиенты продолжили забирать валютные депозиты — в апреле объем вложений в них сократился на 1,1 млрд долларов. Хотя рублевые сбережения физлиц в апреле в целом выросли на 455 млрд рублей, именно с депозитов вкладчики забрали 0,2 млрд рублей, утверждает Осадчий. Что касается валютных сбережений населения, на их переток в большей степени влияет политика банков, считает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

По словам представителей банов, переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление. Остатки на текущих счетах постепенно утилизируются на повседневные нужды клиентов, которые в повышенном объеме возникали в период неопределенности из-за пандемии. Также клиенты активно перекладывались в накопительные счета и различные инвестиционные инструменты, в том числе облигации .