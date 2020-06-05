Сбербанк и его дочерняя компания ООО «АБК» запускают сервис по поиску арбитражного управляющего для личного банкротства физического лица. Веб-платформа получила название Fresh Start. С ее помощью пользователи смогут в онлайн-режиме найти арбитражного управляющего для проведения процедуры личного банкротства на выгодных условиях, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сервис разработан для граждан, длительное время испытывающих затруднения с исполнением финансовых обязательств, для которых банкротство является единственным способом избавиться от непосильной долговой нагрузки.

«Основная миссия сервиса — обезопасить граждан от недобросовестных посредников и помочь найти действительно грамотного специалиста, который корректно проведет процедуру банкротства», — пояснил директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.

Пользователи сервиса-агрегатора смогут дистанционно подобрать арбитражного управляющего, задав определенные параметры в форме на сайте (например, регион, сумму задолженности, количество кредиторов и др.).

Новый сервис будет также интересен и самим арбитражным управляющим, которые получат возможность существенно расширить список своих клиентов без дополнительных расходов на рекламу. Им потребуется лишь зарегистрироваться на сайте и разместить информацию о себе в личном кабинете.