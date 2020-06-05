Сбербанк понизил ставки по вкладам в долларах.

Депозит «Сохраняй» (от 100 долларов, от одного месяца до трех лет) оформляется под 0,01—0,55% (ранее — под 0,01—0,85%), «Пополняй» (от 100 долларов, от трех месяцев до трех лет) — под 0,01—0,35% (прежде — под 0,01—0,5%), а «Управляй» (от 1 тыс. долларов, от трех месяцев до трех лет) — под 0,01—0,2% годовых (вместо 0,01—0,3%).

Пополнять можно вклады «Управляй» и «Пополняй». Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.