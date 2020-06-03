Сбербанк подтвердил переговоры с «Яндексом» о возможной реструктуризации владения в совместных предприятиях, сообщил Банки.ру представитель пресс-службы банка.



«Сбербанк подтверждает консультации с «Яндексом» о возможной реструктуризации владения в совместных предприятиях», — сказал собеседник агентства.

Издание The Bell 2 июня со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, написало, что «Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерство по «Яндекс.Маркету» и «Яндекс.Деньгам». При этом первый сервис выкупит «Яндекс», а второй — Сбербанк. Кроме того, «Яндекс» может провести размещение до 5% своих акций, чтобы получить деньги на дальнейшее развитие проектов в интернет-коммерции без поддержки Сбербанка. Принять участие в размещении, по информации The Bell, может ВТБ и Millhouse Романа Абрамовича.