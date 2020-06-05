Сбербанк до конца недели завершит переход на новую систему переводов с подпиской, сообщила РИА Новости зампред правления кредитной организации Светлана Кирсанова.

Банк с апреля постепенно начал заменять традиционные комиссии на переводы между физлицами подпиской: для этого Сбербанк установил для клиентов ежемесячный лимит по объему бесплатных переводов в 50 тыс. рублей. Для перевода средств сверх лимита клиент должен оформить подписку или заплатить комиссию в 1%.

«Со 2 апреля, начиная с Дальнего Востока, мы начали тиражирование обновленной системы тарификации денежных переводов внутри банка. Сейчас мы уже подключили два последних территориальных банка — Среднерусский и Московский банк. Движемся по плану. Можно сказать, что после финальных настроек вся страна перейдет на новую систему до конца этой недели», — сказала она.

По словам Кирсановой, в рамках новой системы тарификации почти 90% клиентов Сбербанка будут пользоваться сервисом переводов бесплатно. В целом же, по ожиданиям банка, по регионам количество людей, которые платят за переводы, будет снижаться — в среднем до 10—13%. «Очевидно, что здесь Сбербанк будет терять в комиссионном доходе — это будет ощутимо, но пока по цифрам говорить рано», — добавила зампред правления банка.

Она отметила, что новая система включает в себя не только отмену межрегиональной комиссии, но и внедрение абсолютно новой системы подписок. В настоящее время банк предлагает клиентам несколько разных вариантов подписок, в том числе подписку, которая позволит совершать не только безлимитные переводы внутри банка, но и платежи без комиссии. Только за май клиенты банка подключили более 300 тыс. подписок и их количество продолжает расти, указала Кирсанова.