Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:03 мск понизился на 35 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 4 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:13 мск курс доллара составил 68,27 рубля (минус 46 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 16 копеек и был равен 76,55 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду с утра на валютном рынке за один доллар дают 68,48 рубля. По его словам, продавцы «американца» закрыли ценовой разрыв, который образовался 10 марта, теперь им открылась зона до 66—66,5 рубля.

«Сильное сопротивление укреплению российской валюты мы видим в районе отметки 68 рублей за доллар. Пока не ждем движения пары доллар/рубль ниже этого уровня. Более того, любой негатив вызовет сейчас массовую фиксацию прибыли по коротким позициям по паре доллар/рубль и спекулятивную покупку «американца» против рубля», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.