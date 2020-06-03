Теперь с суммы ежемесячного налогооблагаемого дохода установлены разные, утвержденные законодательством, проценты, — с суммы меньше МРОТ и с суммы дохода, превышающей МРОТ.

Функциональность реализована в соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Для удовлетворения требований Федерального закона № 102-ФЗ потребовались существенные доработки системы RS-Incounting v. 5.5, которые было необходимо выполнить в сжатые сроки, — сообщил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Мы успешно справились с задачей, и наши клиенты, относящиеся к МСП, уже воспользовались обновлениями, учитывающими льготные условия, при расчете налогов во внебюджетные фонды за апрель».

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.