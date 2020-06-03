Президент РФ Владимир Путин поручил включить решения, принятые по итогам совещания по легкой промышленности, в общенациональный план по восстановлению экономики России. В частности, он поручил обеспечить субсидирование скидок в размере 50% от стоимости оборудования, которое передается в лизинг предприятиям легкой промышленности.

Также правительству поручено увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятиям легкой промышленности до 1 млрд рублей в год. «Поручаю правительству увеличить субсидии на обслуживание кредитов легкой промышленности до 1 млрд рублей ежегодно. В целом таким образом мы поддержим ритмичность работы предприятий, предоставим дополнительный ресурс для пополнения оборотных средств для того, чтобы соблюдались обязательства компании перед персоналом и поставщиками», — сказал президент.

Он также отметил, что Россия возвращается к нормальной торговой жизни, но нужно дополнительно поддержать спрос, как минимум, на этапе восстановления.

Путин поручил правительству подготовить решения о приоритетности госзакупок продукции легкой промышленности РФ. «Прошу правительство подготовить решение об установлении приоритета российской продукции легкой промышленности в закупках государственных органов, здесь нет никаких нарушений правил ВТО, а также государственных корпораций, надо продумать здесь, потоньше сделать, корпораций и компаний с госучастием», — заявил президент.

Он поручил подготовить комплекс мер по поддержке предприятий легкой промышленности, работающих «вбелую, добросовестно». Президент отметил, что на поддержку именно такого бизнеса нужно ориентировать «все дополнительные решения» и пояснил, что имеет в виду широкий круг вопросов, в том числе борьбу с фальсификатом, создание социальных площадок для работы предприятий, тонкую настройку системы налогообложения