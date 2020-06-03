Величина прожиточного минимума по РФ за I квартал 2020 года выросла на 2,2% по отношению к IV кварталу 2019-го и составляет 10 843 рубля, соответствующий проект Минтруда размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, величина прожиточного минимума в целом по стране за I квартал 2020 года на душу населения составляет 10 843 рубля, для трудоспособного населения — 11 731 рубль, пенсионеров — 8 944 рубля, детей — 10 721 рубль.

«Величина прожиточного минимума за I квартал 2020 года по отношению к IV кварталу 2019 года увеличилась на душу населения на 2,2%, для трудоспособного населения — на 1,9%, для пенсионеров — на 1,8%, для детей — на 3,3%», — говорится в пояснительной записке к проекту.