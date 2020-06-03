Эксперты Высшей школы экономики ухудшили свой прогноз относительно динамики российского ВВП по итогам 2020 года, следует из очередного выпуска «Комментариев о государстве и бизнесе» института «Центр развития» ВШЭ.

В докладе указано, что индекс базовых видов экономической деятельности упал в апреле 2020 года на 8,7% к марту и на 10,1% к апрелю прошлого года. Две трети падения пришлось на беспрецедентное падение потребления. Менее сильное снижение наблюдалось в обрабатывающей промышленности, а другие базовые сектора «не заметили» кризиса.

«После ажиотажного спроса в I квартале население вынужденно перешло к сберегательной модели, сохранение которой может затруднить восстановление экономической активности», — поясняется в материале.

Там также уточняется, что «в мае — июне сдерживающее воздействие на экономическую активность будет оказывать необходимость снижения нефтедобычи на 23% к уровням апреля».

«По нашим оценкам, падение ВВП во II квартале может составить 9,5% к соответствующему кварталу 2019 года, в III и IV кварталах — 6,9% и 5,4% соответственно: за провалом во II квартале последует отскок, после чего восстановление будет замедляться. За весь 2020 год российская экономика может сократиться на 5,2% с перспективой роста в 2021 году темпом около 3%. Разумеется, это довольно приблизительный прогноз: слишком многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России и в мире, масштаба государственной поддержки экономики, динамики цен на нефть и поведения населения и предприятий», — говорится в обзоре ВШЭ.



«В апреле мы ожидали падения экономики на 4% в 2020 году и роста на 3,1% в 2021 году», — напоминает автор.