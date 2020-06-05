Объем привлечений в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в мае 2020 года вырос по сравнению с апрелем на 4% и составил 8,4 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Наибольшей популярностью пользовались консервативные инструменты — фонды облигаций , в которые инвесторы вложили свыше 4 млрд рублей. Всего с начала года чистый приток средств в розничные фонды составил 67 млрд рублей против 3,3 млрд рублей оттока годом ранее.

По данным опроса крупнейших управляющих компаний, в мае на банки приходилось лишь 10–20% от общего объема привлеченных средств по сравнению с 80–95% в начале года. Однако, как отмечает руководитель отдела продаж «Сбербанк Управление активами» Андрей Макаров, «банки и управляющие компании проделали большую работу по цифровизации услуг, и сейчас у инвесторов очень широкие возможности в онлайне».

В апреле основным спросом у инвесторов пользовались наиболее рисковые фонды акций . В мае лидерами привлечений стали фонды облигаций. По оценкам издания, основанным на данных Investfunds, чистый приток средств в фонды этой категории составил 4,2 млрд рублей. В фонды акций поступило 2,9 млрд рублей, в фонды смешанных инвестиций — 1,4 млрд.

Для поддержания интереса розничных инвесторов участники рынка активно расширяли продуктовые предложения. Так, за два карантинных месяца управляющие компании запустили четыре классических ПИФа (два фонда акций, фонд смешанных инвестиций и фонд облигаций) и два биржевых паевых фонда (БПИФ). По словам гендиректора «Райффайзен Капитала» Ольги Суминой, БПИФ — максимально простой и прозрачный продукт, с понятной инвестиционной идеей и возможностью удаленного совершения операций. Как правило, биржевые фонды ориентированы на различные индексы как фондового рынка, так и товарного.

В летние месяцы активность частных инвесторов на рынке доверительного управления может вырасти, считают эксперты. Но ожидаемое снижение доходов населения в результате пандемии, вероятно, станет сдерживающим фактором поступления средств, указывают они.