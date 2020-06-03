Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что общенациональный план восстановления экономики носит экспертный характер и не предполагает широкого общественного обсуждения.

«Нет, никакого всенародного обсуждения не предусматривается. Это абсолютно экспертный документ», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным одобрил применение плана восстановления экономики, подготовленного правительством, как основы в этой работе. Глава государства указал, что правительство должно во второй половине июня определиться с параметрами плана, а его активная реализация должна начаться в июле.