Банк России установил официальные курсы валют на 4 июня.

Курс доллара снизился на 64,18 копейки, составив 68,3413 рубля (68,9831 рубля на 3 июня). Курс евро понижен на 15,39 копейки до 76,6243 рубля (76,7782 рубля на 3 июня).

На биржевых торгах наблюдается разнонаправленная динамика. На 13:40 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 68,62 рубля (минус 11 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 76,91 рубля (плюс 21 копейка).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 68,21—68,72 рубля за доллар и 76,49—77,02 рубля за евро.