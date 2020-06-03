Общий среднедневной объем торгов на рынках Московской биржи в мае вырос на 9,8%, до 3,2 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения торговой площадки.

«Положительную динамику продемонстрировали почти все биржевые рынки: рынок акций (рост на 55,4%), спот-рынок валюты (рост на 20,8%), срочный рынок (рост на 16,3%), рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ, рост на 13,1%) и денежный рынок (рост на 8%)», — отмечается в релизе.

Общий объем торгов на рынках биржи составил 60,6 трлн рублей (61 трлн рублей в мае 2019 года).

Объем торгов на фондовом рынке в мае вырос на 16% и достиг 3 599,2 млрд рублей (3 103,0 млрд рублей в мае 2019-г). Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 55,4%, до 1,59трлн рублей (1,02 трлн рублей в мае 2019 года). Среднедневной объем торгов составил 83,4 млрд рублей (48,6 млрд рублей в мае 2019 года).

Объем торгов на срочном рынке вырос на 16,3% и составил 7,6 трлн рублей (6,5 трлн рублей в мае 2019 года), или 137,3 млн контрактов (117,0 млн контрактов в мае 2019 года). Среднедневной объем торгов составил 400,7 млрд рублей (311,6 млрд рублей в мае 2019 года). Объем торгов фьючерсными и опционными контрактами составил 133,2 млн и 4,1 млн контрактов соответственно.

Объем торгов на валютном рынке составил 21 трлн рублей (24,5 трлн рублей в мае 2019 года). Объем торгов инструментами спот вырос на 20,8% и составил 6 трлн рублей. Объем сделок своп и форвард составил 15,1 трлн рублей.

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,12 трлн рублей, или 15,3 млрд долларов США, по сравнению с 1,16 трлн рублей (18 млрд долларов США) в мае 2019 года.

Объем торгов на денежном рынке вырос на 8% и составил 27,7 трлн рублей (25,7 трлн рублей в мае 2019 года), среднедневной объем операций составил 1,46 трлн рублей (1,22 трлн рублей в мае 2019 года). В том числе объем операций РЕПО с центральным контрагентом вырос на 11,7%, до 16,2 трлн рублей.