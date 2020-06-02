Средний размер микрозайма (до 30 тыс. рублей) в апреле 2020 года снизился на 5,3% по сравнению с мартом и составил 7,65 тыс. рублей — это минимальное значение показателя за прошедший год, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний размер микрозайма был зафиксирован в Москве (9,6 тыс. рублей), Ростовской области (8,7 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (8,7 тыс. рублей), Московской области (8,6 тыс. рублей) и Ставропольском крае (8,3 тыс. рублей). Самый маленький средний размер микрозайма был отмечен в Кемеровской области (5,8 тыс. рублей), Удмуртской Республике (6,6 тыс. рублей), Алтайском крае (6,6 тыс. рублей), Иркутской области (6,7 тыс. рублей), а также в Приморском крае (6,8 тыс. рублей).

Самую высокую динамику снижения среднего размера микрозайма продемонстрировали Москва (-12,5%), Ставропольский край (-12,1%), а также Саратовская (-10,9%), Московская (-10,0%) и Омская (-9,0%) области.