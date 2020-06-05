Целевой уровень нацпроекта «Жилье и городская среда» по ипотечным ставкам будет достигнут уже к концу текущего года. Такое мнение генерального директора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко, высказанное им на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», приводится в релизе «ДОМ.РФ».

Он напомнил, что нацпроектом «Жилье и городская среда» предусмотрены снижение в 2024 году ипотечных ставок до уровня ниже 8% и выдача 2,3 млн ипотечных кредитов . Итоги I квартала 2020 года показали позитивную динамику: выдано 308,7 тыс. кредитов на 762 млрд рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 8,5% в количественном выражении и на 23,1% — в денежном.

«Сейчас, ввиду сложной экономической ситуации, нужно стимулировать как спрос, так и предложение на рыке жилья, помогать и гражданам, и застройщикам. Распространение коронавируса оказало негативное влияние на всю экономику. Спрос на ипотеку в апреле снизился на 15—20%, но за счет оперативного запуска по поручению президента программы субсидирования ставок на новостройки по ставке не выше 6,5% это — временное явление. Мы как оператор программы запустили всю инфраструктуру, а банками получено 120,8 тысячи заявок. Выдано 22,8 тысячи кредитов на 57,5 миллиарда рублей. Думаю, что к концу года возможно достижение целевых показателей нацпроекта по снижению ставки по ипотеке с опережением», — сказал Мутко.

По его словам, существенную поддержку оказывают ранее запущенные ипотечные программы с госучастием, такие как «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», списание долга по ипотеке семьям, в которых появляется третий ребенок и последующие дети.

Также для дальнейшего устойчивого развития рынка ипотеки нужны системные меры, направленные на снижение ставок и по рыночным продуктам, полагают в «ДОМ.РФ». В организации напоминают, что по поручению президента с 2016 года «ДОМ.РФ» развивает рынок ипотечных ценных бумаг: запущена программа однотраншевой секьюритизации ипотечных кредитов с поручительством компании. Цель — обеспечить рынок ипотеки долгосрочными ресурсами в 7 трлн рублей из 20 трлн рублей ипотечных кредитов, которые будут выданы к 2024 году.



«Механизм востребован крупными банками и средними региональными банками: реализовано 18 сделок на 552 миллиарда рублей, заключено соглашений еще более чем на 1 триллион рублей. Совместно с Минфином России подготовлен проект дорожной карты по развитию ипотеки и дополнительному снижению ставок на основе стандартизации и снижения издержек. В целом ожидаю, что к концу 2020 года сможем выйти на целевой уровень ставок нацпроекта… за счет льготных программ и снижения ставок по рыночным продуктам», — отметил гендиректор «ДОМ.РФ».

