Московский Индустриальный Банк с 3 июня ввел вклад «Доходное лето» .

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок депозита составляет 200 дней и разделен на четыре периода начисления процентов: с первого по 50-й день — 6%, с 51-го по 100-й день — 5%, с 101-го — 150-й день — 4,5%, с 151-го по 200-й день — 4%.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,88%.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Выплата процентов осуществляется по истечении каждого расчетного периода.

Оформить депозит можно до 31 июля.