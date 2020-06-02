Пользователи мессенджера WhatsApp столкнулись с кражей личных данных из-за привязки к номеру телефона и СМС-верификации, пишут «Известия» , ссылаясь на Forbes.

Для входа в аккаунт на новом устройстве пользователю требуется ввести специальный код, который приходит в СМС-сообщении. Если в распоряжении злоумышленника оказывается код и номер телефона потенциальной жертвы, он получает доступ к его аккаунту. Так, мошенник указывает номер телефона пользователя и отправляет одному из его знакомых сообщение о том, что не может получить код от WhatsApp, попросит отправить пароль на его номер, с просьбой переслать.

Если жертва отправляет код, то злоумышленник получает доступ к его собственному WhatsApp.

Другим способом, с помощью которого мошенники получают доступ к личным данным жертвы, является создание аккаунтов якобы представителей мессенджера. Они используют эту уловку, чтобы пользователь отправил данные для входа в аккаунт им в личные сообщения.