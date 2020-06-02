В 2020–2021 годах Россию могут покинуть 10–15 тыс. IТ-специалистов, пишет РБК . Об этом в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина сообщили председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. По их мнению, принимая во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов IТ-компаний, спад в отрасли приведет к сокращению персонала. Представители ассоциаций приводят данные опроса, согласно которому средняя выручка российских разработчиков софта в мае упала почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а более 10% компаний заявили о ее падении более чем на 90%.

Так, авторы письма попросили правительство признать IТ-отрасль пострадавшей от пандемии; провести рассрочку выплат страховых взносов на фонд оплаты труда и НДФЛ для компаний, производящих IТ-продукцию, за 2020 год и на 2021–2024 годы; поддержать и/или субсидировать государственный спрос на отечественную IТ-продукцию, что позволит компаниям пережить экономический кризис.

Глава АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин отметил, что на рынке участились случаи невыплат за выполненные работы (около 50% контрактов) и расторжения контрактов (10–20%). Сложившаяся ситуация вынудит компании снижать или замораживать зарплаты, а также начать сокращения персонала. Лашин указал, что отток квалифицированных IТ-кадров «приведет к резкой потере конкурентоспособности страны в высокотехнологичных сферах».

Согласно опросу среди IТ-компаний, проведенному ассоциацией «Руссофт» в начале мая, 15% респондентов планируют сократить более 10% своих сотрудников, а какие-либо сокращения планируются у 42% IТ-компаний.

По мнению экспертов, основные риски состоят не только в том, что специалисты найдут работу за рубежом, но и в том, что они перейдут в российские офисы зарубежных компаний. Охота за IТ-кадрами уже началась. Присутствует и фактор безысходности, когда IТ-специалисты остаются без работы и иностранные компании делают им менее привлекательное предложение, чем оно было бы до пандемии, пояснили эксперты.