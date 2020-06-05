Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Вадима Живулина от должности заместителя министра экономического развития, говорится в распоряжении правительства на портале правовой информации. Живулин освобожден по собственной просьбе.

«Освободить Живулина Вадима Александровича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», — говорится в тексте документа.

Вадим Живулин был назначен на пост заместителя министра экономического развития 5 июля 2018 года.