Минфин России на аукционе в среду, 3 июня, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26232RMFS с датой погашения 6 октября 2027 года. Об этом говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 51,508 млрд рублей. Объем спроса — 70,202 млрд рублей. Цена отсечения равнялась 104,3651% от номинала, средневзвешенная цена — 104,4896% от номинала. Доходность по цене отсечения — 5,34% годовых.

Также Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска № 26229RMFS с датой погашения 12 ноября 2025 года. Размещенный объем выпуска составил 41,798 млрд рублей. Объем спроса — 73,159 млрд рублей. Цена отсечения равнялась 109,9% от номинала, средневзвешенная цена — 109,9462% от номинала. Доходность по цене отсечения — 5,11% годовых.