Министерство финансов РФ в период с 5 июня по 7 июля 2020 продаст валюту на сумму 203,7 млрд рублей, следует из материалов на сайте ведомства.

Ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 10,2 млрд рублей.



Минфин ожидает, что в июне федеральный бюджет недополучит 145,5 млрд рублей. «Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в июне 2020 года в размере 145,5 млрд рублей», —отмечается в сообщении.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2020 года составило 58,2 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 203,7 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 5 июня 2020 года по 7 июля 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 10,2 млрд рублей», — отмечается в сообщении.