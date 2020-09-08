Почти 450 тыс. россиян, уволенных после 1 марта, получают максимальное пособие по безработице — 12 130 рублей. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день из тех, кто стоит на учетах в центрах занятости, мы платим минимальный размер оплаты труда — 12 130 [рублей] — почти 450 тысячам наших граждан», — сказал он на заседании общественного совета при министерстве.

Речь идет о тех, кто потерял работу и встал на учет после 1 марта 2020 года, уточнил Котяков.