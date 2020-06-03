ЦБ предложил правительству поддержать кредитные организации, которые оказывают финансовые услуги в небольших населенных пунктах, пишут «Известия» . Об этом сообщил представитель регулятора. Возмещать затраты на расширение сети могут в том случае, если они не окупились, говорилось ранее в отчете ЦБ. Минфин также совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает предложения, которые касаются расширения сети оказания финуслуг в малых и сельских пунктах.

Стоимость открытия полноценного отделения банка может превышать 5 млн рублей, а мини-офиса, которого было бы достаточно в селе, — 1—1,5 млн, оценил директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Так, господдержка не должна превысить 1 млн рублей на отделение, распределенного в течение первых двух лет работы точки.

В Банке России действует рабочая группа по повышению финансовой доступности, в которую входят в том числе крупнейшие кредитные организации с госучастием и федеральные органы исполнительной власти, подчеркнули в ЦБ. В регуляторе отметили, что банки — участники рабочей группы не только сохранили, но и развивали доступность финансовых услуг в малых населенных пунктах на отдаленных территориях. Количество подразделений кредитных организаций в 2019 году снизилось на 2,7%, при этом проникновение финансовых услуг увеличилось более чем на 35% благодаря их предоставлению в отделениях почтовой связи, говорится в годовом отчете ЦБ.

Под представительством банка можно понимать не только традиционный офис, но и банкоматы, терминалы самообслуживания, услуги доставки. Даже если банк закрывает отделение на какой-то территории, то обычно переводит клиентов на дистанционное обслуживание через Интернет, пояснили представители кредитных организаций. По их словам, вне банка можно оформить даже ипотеку , в том числе в офисе агентства недвижимости.

Как отметили эксперты, если в населенном пункте нет банка, то кредитную нишу занимают микрофинансовые организации и ломбарды. Пользуясь низкой финансовой грамотностью, они предлагают неподъемные условия.